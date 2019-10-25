اشتية: القانون فوقنا جميعا ولا يسمح بأي شكل من الأشكال لأحد أن يتجاوز القانون

وطن: قدم رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء اليوم الجمعة، واجب العزاء لذوي الفقيد فراس الشايب، في مدينة نابلس.

وقال اشتية إن "من غير المقبول أن يكون إنسان ضحية لطلقة طائشة، ولا يُسمح لأحد أن يستهين بأرواح الناس بهذه الطريقة، أرواح أبنائنا ليست رخيصة وليست للعبث، وهي عزيزة علينا جميعا، العزاء مشترك، يجمعنا الألم وتوحدنا المعاناة".

وأضاف رئيس الوزراء أن "هذه البلد لعبت دورا وطنيا هاما في كل المراحل التاريخية وحافظت على طهارة كل ما فيها، ونريد الحفاظ على كامل مركبات محافظة نابلس ومدينتها".

وتابع اشتية أن "القانون فوقنا جميعا ولا يسمح بأي شكل من الأشكال لأحد أن يتجاوز القانون".

واستدرك اشتية: "لروح المرحوم، نطلق مبادرة من نابلس، بأن يبادر كل معتدي على المال العام من ذاته بإنهاء هذا الاعتداء، دون الحاجة لأن تقول له البلدية ماذا يفعل، وبدون تدخل رجل الأمن، لنحتكم لضميرنا من منطلق حرصنا على هذه البلد".