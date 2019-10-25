منحة مالية قطرية لـ75 ألف أسرة من ذوي الدخل المحدود في غزة

وطن: أعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، الجمعة، أن اللجنة ستبدأ بصرف مساعدات نقدية لـ 75 ألف أسرة من ذوي الدخل المحدود في القطاع، الأحد القادم.

وأوضح العمادي، في بيان، أن عملية الصرف ستتم عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ75 ألف أسرة، بواقع 100 دولار لكل أسرة.

وبيّن العمادي أن الصرف سيكون وفق الآلية المعمول بها خلال المرات السابقة، للأسر التي تم اختيارها وفق المعايير والشروط المتفق عليها بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بغزة.

وتشكل هذه المساعدات جزءا من دفعة مالية قطرية شهرية، تبلغ 30 مليون دولار، مخصصة لإغاثة قطاع غزة.

وهذه هي المرة التاسعة، التي تصرف فيها قطر المنحة المالية.