مرضى السرطان دون علاج وادوية

وطن: توقف مستشفى المطلع في مدينة القدس عن إستقبال مرضى السرطان بسبب خلو المستشفى من الادوية الخاصة بعلاجهم نتيجة تراكم الديون على وزارة الصحة الفلسطينية.

يذكر أن المطلع هو المستشفى الوحيد الذي يستقبل مرضى السرطان بعد وقف التحويلات الى المشافي الاسرائيلية.

وخلت مستودعات مستشفى المطلع في القدس المحتلة، من الدواء بعد عجز المستشفى عن شرائه بعد تراكم ديون السلطة الفلسطينية للمشفى، وعدم قدرته على الإيفاء بالتزامات الدواء المالية.

وتقدر حجم ديون المشفى على السلطة الفلسطينية أكثر من 60 مليون دولار وفق ما قالته إدارة المستشفى.

وأطلق نشطاء وصحفيون فلسطينيون مساء اليوم الجمعة حملة على مواقع التواصل الاجتماعي حملت وسم #أنقذو_مرضى_السرطان لتسليط الضوء على المشكلة التي تهدد حياة آلاف الفلسطينيين.