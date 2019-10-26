أوكرانيا تفتتح مكتبًا دبلوماسيًا لها في القدس المحتلة

رام الله- وطن: أعلنت الحكومة الأوكرانية، أنها ستفتح مكتبًا دبلوماسيًا لها لتطوير الابتكار والاستثمار في مدينة القدس المحتلة.

وفقًا للحكومة سيكون المكتب الجديد تمثيلًا دبلوماسيًا للأوكرانيين وسيتم إضافته إلى المؤسسات الموجودة في السفارة الأوكرانية في دولة الاحتلال.

وبدوره، رحب وزير خارجية دولة الاحتلال، "يسرائيل كاتس"، بإعلان الحكومة الأوكرانية اعتزامها فتح مكتب لتطوير الابتكار والاستثمار في القدس المحتلة.

وقال كاتس: "أهنئ الحكومة الأوكرانية على إعلانها الرسمي اليوم بافتتاح مكتب لتطوير الابتكار والاستثمار في القدس"، مؤكدًا أن "المكتب سيكون جزءًا من السفارة الأوكرانية في إسرائيل".