اتحاد تجار وأصحاب الملاحم في الضفة لوطن: نطالب بتجميد قرار وقف استيراد العجول من دولة الاحتلال

وطن: هدد تحاد تجار وأصحاب الملاحم في الضفة، عن سلسلة خطوات احتجاجية على قرار الحكومة، القاضي بوقف استيراد العجول من دولة الاحتلال.

وفي بيان له، أعلن الاتحاد عزمه الإضراب بعد غد الاثنين، والاعتصام قبالة مجلس الوزراء، واغلاق المعابر الثلاثاء القادم.

وحمل الاتحاد وزارة الزراعة تداعيات قرار وقف استيراد العجول، معتبرا أنه يصب في مصلحة أشخاص معينين على حساب المصلحة العامة، وأن القرار جاء بشكل أحادي دون دراسة واخبار ذوي العلاقة.

وقال إن "الوزارة اتخذت القرار بدون دراسة وبدون إبلاغ أصحاب الشأن، في الوقت الذي كان من المفترض أن يتم تشكيل لجان لبحث الموضوع في جميع أرجاء الضفة الغربية.

وأضاف: "نتيجة القرار لا توجد عجول في الضفة".

وطالب عمر النبالي، رئيس الاتحاد في الضفة الغربية، في حديث لوطن، بتجميد قرار وقف استيراد العجول من دولة الاحتلال، والشروع في نقاش شامل حول الأمر، مع ممثلي التجار وأصحاب الملاحم، من اجل رسم استراتيجية موحدة حول الاستيراد.

ولفت إلى أن الإضراب يوم غد الإثنين، سيشهد مشاركة من مختلف التجار وأصحاب الملاحم، إلى جانب الاعتصام امام مقر رئاسة الوزراء برام الله.

واعتبر النبالي أن هناك تخبطا لدى الجهات المسؤولة، بخاصة وزارة الزراعة، تجاه التخطيط لهذا القرار، وان ابرز نتائج ذلك ارتفاع اسعار لحوم العجول، بسبب عدم توفر عجول نهائيا في الضفة، إلى جانب زيادة تهريبها من الداخل.

واعتبر أصحاب ملاحم في أحاديث متفرقة لوطن، ان وقف الاستيراد زاد من وتيرة تهريب العجول في عدة مناطق بالضفة، امتدادا من جنين والخليل، إلى جانب مناطق الرام ونعلين وشقبا وبدرس وكفر عقب.

وقالوا إنهم يضطرون لشراء العجل الحي بزيادة تصل لأربعة شواقل على الكيلوغرام الواحد، لكنهم يبيعونها بنفس السعر الأصلي.

وكان وكيل مساعد القطاع الاقتصادي في وزارة الزراعة، طارق أبو لبن، شدد في حديث سابق لوطن على أنه ستتم محاسبة كل من يرفع السعر فوق التسعيرة المقرة من وزارة الاقتصاد الوطني، وهي 50 شيقلاً للكيلوغرام الواحد.

واعتبر التجار أنه كان من الأولى ترتيب عملية استيراد العجول من الخارج، قبل اتخاذ قرار وقف استيرادها من "إسرائيل"، وأنه حين تتوفر للتاجر الجودة الجيدة والسعر المقبول، سيسهم تلقائيا في الانفصال عن الاحتلال، عبر وقف الاستيراد منه.

وكانت مصادر عبرية أفادت بأن حكومة الاحتلال تدرس اتخاذ سلسلة من الإجراءات ضد السلطة الفلسطينية بسبب استمرار مقاطعتها للعجول والمواشي " الإسرائيلية".

ووفقا لقناة "كان العبرية"، سيتم اتخاذ سلسلة من الإجراءات للضغط على الحكومة الفلسطينية، لإجبارها على التراجع عن قرارها بمقاطعة استيراد الأبقار والمواشي الإسرائيليّة.