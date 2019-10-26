الأرصاد الجوية لوطن: البلاد ستشهد أمطاراً .. ولا صحة لوجود" وحش كاسر" وأعاصير

رام الله- وطن :نفى مدير عام الارصاد الجوية الفلسطينية، المهندس يوسف ابو اسعد، ما يتم تداوله بأن الاراضي الفلسطينية على موعد مع "الوحش الكاسر"، مؤكداً بأن ما ستشهده البلاد امطاراً وقد تكون غزيرة احيانا في بعض المناطق، ولا صحة عن حدوث اعصار نادر وهبوب عواصف شديدة.

وأكد الراصد أبو اسعد لوطن أن لا صحة مطلقا لما يتم تداوله عبر المواقع الاخبارية وصفحات "فيس بوك"، وعلى لسان ما وصفهم بـ"هواة القطس"، بأن الاراضي الفلسطينية على موعد مع منخفض قوي جداً ومصحوب بالاعاصير والامطار الغزيرة، مؤكداً بأنه ضرب من "التهويل" ولا صحة لما ينشر عن حالة الطقس، وما تشهده البلاد سوى زخات من المطر وقد تشتد في بعض المناطق.

وأوضح أنه لا يمكن بأي حال أن تتجاوز سرعة الرياح -في المنخفض الجوي الحالي- 50 إلى 60 كيلومترا في الساعة مهما ارتفعت، بينما تتجاوز سرعة الإعصار في الدرجة الأولى -أضعف الدرجات- 100 كيلومتر في الساعة.

واكد خلال حديثه بأن المنخفض الحالي لن تزيد به كمية الامطار عن 20 ملمترا، حيث تتركز الامطار ليلاً في المناطق الجنوبية، وغدا ستهطل زخات المطر على الجنوب ومحافظات الوسط.