5 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

رام الل- وطن: يواصل 5 أسرى في سجون الاحتلال اضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الاداري، بينهم الأسيرة هبة اللبدي، التي نقلت قبل يومين إلى المستشفى، إثر تدهور حالتها الصحية، ليتم إعادتها لاحقا إلى زنزانتها في سجن "الجلمة".

ويواجه الأسرى المضربون أوضاعا صحية خطيرة، في ظل جملة من الإجراءات التنكيلية التي تفرضها إدارة المعتقلات بحقهم.

والأسرى هم: إسماعيل علي (30 عاما) من بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، مضرب منذ 95 يوما، طارق قعدان (46 عاما) من مدينة جنين، متزوج وله ستة أبناء، يواصل إضرابه عن الطعام منذ 88 يوما، أحمد زهران (42 عاما) من بلدة دير أبو مشعل في محافظة رام الله، مضرب منذ 35 يوما، وهو أسير سابق، مصعب الهندي (29 عاما) من بلدة تل جنوب غرب نابلس، وهو أب لطفلين، يواصل إضرابه عن الطعام منذ 33 يوما، هبة اللبدي (32 عاما)، تحمل الجنسية الأردنية إلى جانب الفلسطينية مضربه منذ 33 يوما.