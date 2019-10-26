اشتية يترأس اجتماعا صباح الأحد لبحث واقع مشافي القدس

وطن: من المزمع عقد اجتماع، صباح الأحد، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، لبحث القضايا المتعلقة بمستشفيات القدس.

وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في تصريح له عبر صفحته على "فيسبوك"، إن الاجتماع سيعقد بحضور وزيرة الصحة مي الكيلة، ووزير المالية شكري بشارة.

وخلت مستودعات مستشفى المطلع في القدس المحتلة، الذي يعالج فيه معظم مرضى السرطان في الأراضي الفلسطينية، من الدواء، بعد عجز المستشفى عن شرائه، إثر تراكم ديون السلطة للمشفى، وعدم قدرته على الإيفاء بالتزامات الدواء المالية.

وتحول السلطة مرضى السرطان من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى المشفى المقدسي تحديداً بعد وقف التحويلات إلى المشافي الإسرائيلية، حتى بلغ حجم ديون المشفى على السلطة أكثر من 60 مليون دولار، وفق ما قالته إدارة المستشفى.

وأطلق نشطاء وصحفيون فلسطينيون، الجمعة، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي حملت وسم #أنقذو_مرضى_السرطان، لتسليط الضوء على المشكلة التي تهدد حياة آلاف الفلسطينيين.