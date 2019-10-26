الاحتلال يعتقل مواطنا ويقمع مسيرة تضامنية مع الاسرى في القدس

القدس - وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مواطنا، واعتدت على المشاركين في مســــيرة تضامنية مع المعتقلين المضربين عن الطعام، في سجون الاحتلال، وسط مدينة القدس المحتلة.

وقال شهود عيان، إن جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة بشارع صلاح الدين وسط القدس المحتلة، واطلقوا باتجاههم قنابل الصوت والغاز، واعتقلوا أحد الشبان بعد الاعتداء عليه بشكل وحشي.

وأوضح أمين سر حركة فتح في القدس شادي المطور، ان المسيرة تأتي تضامنا مع المعتقلين المضربين عن الطعام، لإيصال رسالة لهم بأن أبناء شعبهم يقفون إلى جانبهم ولن يتركوهم وحيدين.

يذكر ان خمسة معتقلين يواصلون اضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الاداري،

وهم: إسماعيل علي (30 عاما) من بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، مضرب منذ 95 يوما، وطارق قعدان (46 عاما) من مدينة جنين، منذ 88 يوما، وأحمد زهران (42 عاما) من بلدة دير أبو مشعل في محافظة رام الله، مضرب منذ 35 يوما، ومصعب الهندي (29 عاما) من بلدة تل جنوب غرب نابلس، منذ 33 يوما، وهبة اللبدي (32 عاما)، وتحمل الجنسية الأردنية إلى جانب الفلسطينية مضربة منذ 33 يوما.