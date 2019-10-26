فندق الكرمل يرعى حفلاً "تنكريّاً" للأطفال

رام الله-وطن: أقام فندق "الكرمل"، اليوم السبت، حفلاً تنكريّاً للأطفال من أعمار (3-12) عاماً، وبحضور أهالي الأطفال المشاركين في الفعالية.

وأقيم الحفل، في تمام الساعة السادسة مساءً، برعاية من فندق الكرمل، وبتنظيم من فرقة "الأطفال الاستعراضية خارج المسرح"، وتخلل الحفل مجموعة من العروض الترفيهية والمسرحية للأطفال من كافة الأعمار، مثل الدبكة الشعبية وفقرات استعراضية أخرى لاقت استحسان الحضور.

وتأتي هذه الفعالية التي شارك فيها الأطفال وأهاليهم، بهدف ادخال البهجة والسرور لقلوب الأطفال، وضمن الخطة السنوية لفندق الكرمل، التي تستهدف الفئات بمختلف الأعمار، وذلك ضمن نشاطاته المتعددة لتعزيز مسؤوليته الاجتماعية.

من جهتها اكدت السيدة حباب عيسى مديرة العلاقات العامة في فندق الكرمل، أن هذه الرعاية تعطي دلالة كبيرة على الاهتمام من قبل إدارة الفندق، للإسهام في رسم البسمة على شفاه الأطفال الغاليين على قلوبنا.