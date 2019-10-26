مظاهرة مليونية في عاصمة تشيلي

وطن: تظاهر ما يقارب مليون شخص، في عاصمة تشيلي، سانتياغو، في أكبر تظاهرة بالبلاد منذ اندلاع العنف قبل نحو أسبوع احتجاجا على التفاوت الاجتماعي.

وقالت وسائل اعلامية، أن المحتجين حملوا الأعلام الوطنية ورقصوا بالشوارع وقرعوا على القدور بملاعق خشبية ورفعوا لافتات تطالب بتغييرات سياسية واجتماعية، وساروا لأميال في أنحاء العاصمة وصولا إلى ساحة إيطاليا.

ومساء الجمعة، عاد معظمهم إلى بيوتهم قبيل موعد سريان حظر التجول الذي بدأ في الحادية عشرة.

وغرّدت حاكمة سانتياغو كارلا روبيلار عبر حسابها في "توتير"، إن مليون شخص شاركوا في مسيرات بالعاصمة"