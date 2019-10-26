الاحتلال يمنع مجلس قروي "بيت سيرا" من تعبيد مدخل القرية ويبلغه بتوصيل رسالة لـ"اشتية"

رام الله - وطن: قام جيش الاحتلال، اليوم السبت، بتسليم مجلس قروي بيت سيرا غرب رام الله، قرارا بوقف العمل في تعبيد شارع البلدة الرئيسي.

وقال عضو مجلس قروي بيت سيرا، حامد حمدان، في اتصال مع وطن، إن الطريق كان لا يليق، وكان مليئاً بالحفر، وعندما استطعنا جلب مشروع لإعادة تأهيله، جاءت قوة عسكرية ومخابراتية للاحتلال من مستوطنة بيت إيل وأوقفونا عن العمل.

وأضاف حمدان، إن ضابط الاحتلال تطرّق وهو يطلب منهم سحب المعدّات، إلى رئيس الوزراء محمد اشتية وقرارته الأخيرة، قائلاً: " خلّي اشتية اللي قلكم ابنوا في مناطق "سي" يجي يساعدكم".

وأضاف ضابط الاحتلال قائلاً لأعضاء المجلس القروي "قولوا لاشتية يوقف قرار منع استيراد العجول".

ثم أصدر الضابط أوامره لما يسمى بـ"كابتن" المنطقة، بمصدارة أي معدة تقوم باستكمال تعبيد الطريق.

ويذكر أن المدخل الرئيسي لقرية بيت سيرا، المسمى بطريق "العين"، كان قد مضى حوالي 13 عاماً على آخر مرة تم تعبيده فيها.