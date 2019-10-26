الاحتلال يمنع 8 فلسطينيين من السفر

وطن: منعت سلطات الاحتلال، خلال الأسبوع الماضي، 8 مواطنين فلسطينيين من السفر خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، بذريعة وجود "أسباب أمنية" لم تكشف عن ماهيتها، خلال محاولتهم السفر عبر معبر الكرامة.

وأفادت الشرطة الفلسطينية في بيان لها اليوم السبت، بأن "الاحتلال الإسرائيلي أعاد 8 مواطنين فلسطينيين الأسبوع الماضي، ومنعهم من السفر، بحجة الأسباب الأمنية".

وقالت الشرطة، إن أكثر من 35 ألف مواطن ومواطنة وزائر تنقلوا عبر معبر الكرامة، في الفترة ذاتها، فيما أوقفت الشرطة 118 مطلوبًا جنائيًا.

وذكرت أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ 15695 شخصًا، والمسافرين القادمين 19315 شخصًا، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة.