الإغاثة الزراعية تنتخب حسام ابو فارس رئيساً لمجلس إدارتها

رام الله-وطن: عقدت الهيئة العامة لجمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) اجتماعها العادي للدورة التاسعة في مقر الإغاثة الزراعية الرئيس بمدينة رام الله وعبر الفيديو كونفرنس في مدينة غزة، وقد ناقشت الهيئة العامة وأقرت التقرير المالي والإداري للعام 2018، كما تم اعتماد تقرير الرقابة الداخلي والاتفاق على آليات و معايير تطوير الهيئة العامة.

كما قام أعضاء مجلس الإدارة السابقين برئاسة الدكتور ناصر أبو العطا بتقديم استقالاتهم و فتح باب الترشح لمن يرغب لإنتخاب مجلس ادارة و لجنة رقابة جديدين.

وفي نهاية الإجتماع تم انتخاب مجلس إدارة جديد و لجنة رقابة لدورة مدتها ثلاث سنوات ، كما تم عقد اجتماع لمجلس الادارة الجديد لتوزيع المناصب، حيث شكل مجلس الإدارة من:

1.حسام ابو فارس : رئيساً

2.محمد الناقة : نائباً للرئيس

3.عبد الرازق سلامة :أميناً للسر

4.عبد الرحمن التميمي : أميناً للصندوق

5.حاتم الشنطي : نائبا لأمين الصندوق

6.بلال عزيز : عضواً

7.احلام الخضير : عضواً

8.لطفي أبو حشيش : عضواً

9.أسمى العطاونة : عضواً

10.سلام الزاغة : عضواً

11.منال الشمالي : عضواً

12.أمنة جمعة : عضواً

13. ابراهيم ياسين : عضوا

كما تم انتخاب لجنة الرقابة على أن يتم توزيع المناصب بين لجنة الرقابة في اجتماع لاحق .