مستوطنون يقتعلون 25 شجرة زيتون معمرة في نحالين

وطن: أقدم عدد من قطعان المستوطنين على اقتلاع 25 شجرة زيتون من أراضي قرية نحالين، غربيّ بيت لحم، في منطقةٍ تُدعى وادي الجمجوم المحاذية للبؤرة الاستيطانية بيت عاين، التي اعتاد مستوطنوها على الاعتداء على الأراضي والمواطنين في قرى نحالين والجبعة وصوريف على حد سواء، فيما الأشجار معمرة، وكان أصحابها يستعدون لقطاف الثمار عنها.

وذكر شهود عيان أن المستوطنين خطوا عبارات على الصخور في تلك المنطقة، ويهددون المزارعين في حال الدخول إلى تلك الأراضي ويدعون ملكيتهم لها.

يشار إلى أن منطقة الجمجوم تتعرض للمرة الثالثة، وخلال عام واحد، لتقطيع الأشجار، في إطار استهداف أراضي صوريف والجبعة ونحالينر كما أقامت قوات الاحتلال بوابة حديدية على مدخل هذه الأراضي، وهو ما يجبر أصحابها على سلك طرق وعرة للوصول إليها.