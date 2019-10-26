مصرع "إسرائيلي" في سيناء

وطن: قالت وزارة خارجية الاحتلال، إن إسرائيليا لقي مصرعه غرقا، أثناء ممارسة السباحة بمحافظة جنوب سيناء المصرية.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة مساء اليوم: "غرق مواطن إسرائيلي، يبلغ من العمر 82 عاما، عندما كان يمارس السباحة في منطقة رأس أبو جالوم، في مدينة دهب في شبه جزيرة سيناء".

وأضاف البيان أنه وبعد تلقي نبأ وفاته، تم العمل على نقل جثمانه إلى "إسرائيل".

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن أكثر من 110 آلاف إسرائيلي، زاروا سيناء خلال إجازة عيد الفصح في أبريل الماضي.

وجاء في تقرير لموقع "غلوبز" العبري، الشهر الماضي، أن أكثر من مليون إسرائيلي زاروا سيناء خلال العام الجاري.