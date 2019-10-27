وسائل اعلام امريكية تعلن مقتل البغدادي

رام الله - وطن: قالت وسائل اعلام امريكية مختلفة، ان زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي قتل، مساء امس السبت، في مدينة ادلب السورية.

وذكرت شبكة (CNN) الامريكية ان مصدرا بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أكد إن أبوبكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش في العراق والشام ، قتل في غارة أمريكية شمال غرب سوريا، السبت.

مصدر آخر مطلع على ما جرى قال لـCNN إن البغدادي على ما يبدو فجر سترته الناسفة خلال العملية مع اقتراب عناصر القوة الأمريكية، لافتا إلى أن تأكيد مقتل زعيم داعش ينتظر الانتهاء من تحليل عينات الحمض النووي.

وكالة الاستخبارات الأمريكية وفقا لمصادر ساعدت في تحديد مكان البغدادي، في حين أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب بصدد الإدلاء بـ"إعلان كبير"، الأحد، لافتة إلى أن الإعلان له علاقة بـ"السياسة الخارجية".

ترامب من جهته نشر تغريدة على صفحته بتويتر قائلا "أمر كبير للغاية قد حصل للتو"، دون تقديم أي تفاصيل إضافية.