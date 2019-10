فيديو للمكان الذي يُعتقد أن البغدادي قُتل فيه

وطن: نشرت حسابات لسوريين في محافظة إدلب على موقع تويتر، مقاطع فيديو قالوا إنها للمكان الذي تعرَّض لهجوم ليل السبت- الأحد 27 أكتوبر/تشرين الأول 2019، حيث يُعتقد أنه المكان الذي تم فيه استهداف زعيم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، أبوبكر البغدادي، وسط أنباء عن مقتله.

وأظهر مقطع الفيديو دماراً كبيراً، حيث ظهر فيه ركام مبنى تُحيط به أراضٍ زراعية، بعد استهدافه بغارة أمريكية، تركت حفرة كبيرة في المكان.

ونشر الصحفي في صحيفة The New York Times، كريستيان تريبيت، مقطع الفيديو، وقال إنه بعد تحقق منه استطاع تحديد المكان الذي كان يختبئ فيه البغدادي في قرية بريشا، ونشر صورة له عبر خرائط جوجل.

This video purportedly shows the aftermath of the raid in which Abu Bakr al-Baghdadi, the leader of the so-called Islamic State, was killed or blew himself up. Pretty sure it was filmed right here https://t.co/tZOnV0r5UI just west of Barisha (باريشا) in Idlib, Syria. pic.twitter.com/yQi12TLTY0