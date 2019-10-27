الاسير طارق قعدان يعلق اضرابه عن الطعام

رام الله - وطن: علق الاسير طارق قعدان من مدينة جنين اضرابه المفتوح عن الطعام.

وقالت عائلة قعدان الذي خاض اضرابا عن الطعام رفضا لاعتقاله الاداري ان طارق قرر تعليق اضرابه عن الطعام بعد التوصل الى اتفاق مع مصلحة سجون الاحتلال يقضي بتحديد سقف اعتقاله الاداري، وتخفيض مدة الحكم الاداري الحالي من ستة شهور الى اربعة بحكم جوهري غير قابل للتجديد.

وأكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم الاحد، أن الأسير طارق قعدان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي سيفرج عنه بموجب الاتفاق في في 8 شباط/فبراير المقبل.

وخاض قعدان اضرابا مفتوحا عن الطعام استمر 88 يوما ضد اعتقاله الاداري.