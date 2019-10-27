الاحتلال يمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم شمال شرق سلفيت

رام الله- وطن: منعت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، عشرات المزارعين من الدخول إلى أراضيهم الواقعة خلف جدار الفصل العنصري، شمال شرق مدينة سلفيت.

وذكر مدير مكتب الزراعة في سلفيت إبراهيم الحمد، أن قوات الاحتلال رفضت فتح البوابة المقامة على مقطع الجدار، رغم حصول المزارعين على تصاريح للدخول إلى أراضيهم المعزولة بمحاذاة مستوطنة "أرئيل".

وأضاف أن الاحتلال منع أيضاً مزارعي قرية مسحة غرب سلفيت، من الدخول إلى أراضيهم خلف الجدار، بحجة عدم وجود تصاريح، رغم أنهم يدخلون تلك المنطقة دون تصريح.