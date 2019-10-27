اشتية: المالية حولت 20 مليون شيكل لمستشفى المطلع بالقدس

وطن: ذكر رئيس الوزراء محمد اشتية، الأحد، بأن وزارة المالية حوّلت مبلغ 20 مليون شيكل، لمستشفى الأوغستا فكتوريا- المُطلع.

وأوضح اشتية عبر صفحته عى موقع "فيسبوك" أنه سبق أن حوّلت المالية مبلغ 5 مليون شيكل الأسبوع الماضي، لمواصلة المستشفى عمله كالمعتاد، عقب إعلانه نفاد أدوية السرطان من مستودعاته.

وكان رئيس الوزراء اشتية، عقد اجتماعا مع وزير المالية شكري بشارة، ووزيرة الصحة مي الكيلة، لبحث أوضاع مستشفيات القدس وآليات دعمها والحفاظ عليها.

وفي وقت سابق اليوم، طالب مدير عام مستشفى المطلع وليد نمور، الحكومة، بدفع كامل مديونية المستشفى نظرا لوضعها المادي الصعب، موجها حديثه لرئيس الوزراء محمد اشتيه "منذ خمس سنوات لم ارَ راحة مادية للمستشفى، نحن مؤسسة صغيرة تعيش تحت الاحتلال، اطالبه بدفع نصف المديونية مع جدولة النصف الاخر".

وقال نمور خلال حديثه لبرنامج " شد حيلك ياوطن" الذي تقدمه ريم العمري، "أتمنى من رئيس الوزراء ان يعطف علينا وان ينظر الى القدس بعين الاهتمام الوطني والطبي، فالمطلع هو المستشفى الوحيد في فلسطين الذي يقدم خدمات العلاج الإشعاعي، وخدمات متقدمة لعلاج سرطان الأطفال".