البنك الإسلامي الفلسطيني يدعم مؤسسة "بسمة أمل" لرعاية مرضى السرطان

رام الله- وطن: قدم البنك الإسلامي الفلسطيني دعمه لمؤسسة "بسمة أمل" والتي تهتم بمرضى السرطان في قطاع غزة، حيث زار عدنان الفليت مدير منطقة غزة في البنك الإسلامي الفلسطيني المؤسسة والتقى بنائب رئيس مجلس إدارتها محمود النيرب ومديرها العام سامي الجوجو، واطلع خلال الزيارة على البرامج والخدمات المتعددة التي تقدمها المؤسسة للمصابين بالسرطان.

ويأتي هذا الدعم لمساعدة الجمعية على تقديم خدماتها لمرضى السرطان الذين يقطنون قطاع غزة، مما يسهم بالتخفيف عن كاهل المواطنين ومساعدتهم على تلقي العلاج في الوقت المناسب.

ويولي البنك الإسلامي الفلسطيني اهتماما خاصا بقطاع الصحة ويحرص على أن تكون تدخلاته ذات أثر إيجابي ومستدام ينعكس على الفئة المستفيدة، وبالشراكة والتعاون مع المؤسسات الوطنية المتخصصة من أجل خدمة أفضل.

من جهته أشاد محمود النيرب نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة "بسمة امل" بالجهود التي يبذلها البنك الإسلامي الفلسطيني في مجال المسؤولية المجتمعية، مؤكدا على ضرورة تكاتف الجهود من أجل مساعدة المرضى على تلقي العلاج.