ترامب يكشف تفاصيل عملية مقتل "البغدادي"

وطن: أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب،أن قوة خاصة من الجيش الأميركي قتلت ليلة السبت زعيم تنظيم القاعدة أبو بكر البغدادي، رفقة عدد من مساعديه، في عملية اعتبرها "جريئة" نفذتها القوات الخاصة للجيش الأمريكي داخل سوريا.

وقال ترامب "ليلة الأمس الولايات المتحدة الأميركية قامت بالقضاء على الإرهابي أبو بكر البغدادي". موضحاً أن "قوات خاصة نفذت عملية جريئة في شمال غرب سوريا". وأكد ترامب أن "عدداً كبيراً من رفاق البغدادي قتلوا". مضيفاً أنه "لم يسقط قتلى من القوات الأمريكية في العملية".

وأوضح ترامب أن "البغدادي قتل نفسه بتفجير سترة ناسفة"، وأن "11 طفلا لم يصابوا خلال العملية الأمريكية". وقال الرئيس الأمريكي: "لم نخسر أي عسكري في العملية شمال غرب سوريا في حين أن عدد كبير من مقاتلي البغدادي قتلوا معه".

وقال ترامب "لمن يعتبر نهاية البغدادي عنيفة فليتذكر همجية داعش مع أسراه".

واعتبر ترامب في كلمته أن البغدادي "هو الأسوأ في العالم".

واشار ترامب إلى أنه تم التعرف على هوية البغدادي من خلال نتائج اختبارات أجريت بعد الغارة، مضيفا أن القوات الأميركية الخاصة حصلت على معلومات مهمة من موقع العملية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا وأشار ترامب إلى أن القوات الأمريكية ظلت في الموقع لمدة ساعتين تقريبا.

وتابع ترامب في كلمته: "اليوم تذكرة بأن الولايات المتحدة ستواصل تعقب باقي الإرهابيين من أعضاء داعش". ووجه الرئيس الأمريكي الشكر لكل من روسيا وسوريا وتركيا والعراق على دعمهم.