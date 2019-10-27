وفد لجنة الانتخابات يصل قطاع غزة

وطن: وصل رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، حنا ناصر إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/إيرز شمال القطاع.

وقال المكتب الاعلامي للمعابر بغزة في بيان له: إن "ناصر والسيد هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات، و السيد أشرف الشعيبي، نائب المدير التنفيذي، وصلوا عبر معبر بيت حانون قبل قليل".

وكان كحيل، المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، أكد أن اللجنة، أعدّت برنامجاً للقاء وفد الانتخابات المركزية برئاسة حنّا ناصر، بقادة حركة حماس في قطاع غزة وكافة فصائل العمل الوطني، ومؤسسات المجتمع المدني غداً الاثنين.

وأوضح كحيل في حديث إذاعي، صباح الأحد، أن اللجنة بانتظار صدور مرسوم رئاسي، بتحديد موعد إجراء الانتخابات العامة في غزة، بالتزامن مع الضفة، بما فيها القدس المحتلة، من خلال البدء بالتشريعية تليها بفارق زمني بسيط الرئاسية.

وجدد كحيل مطالبة اللجنة للمجتمع الدولي، بحشد كل الجهود؛ لتشكيل بعثة رقابة طويلة الأمد لمراقبة عملية الاقتراع من أجل توفير بيئة مناسبة؛ ليتمكن المواطن من المشاركة بحرية تامة.