النائب العام يصادق على قرار الاتهام بقضية إسراء غريب ويأمر بإحالة المتهمين للمحكمة

وطن: صادق النائب العام المستشار أكرم الخطيب اليوم الأحد الموافق 27/10/2019 على قرار الاتهام وأمر بإحالة المتهمين بجريمة قتل المغدورة إسراء غريب إلى محكمة بداية بيت لحم للمباشرة في إجراءات محاكمة المتهمين وفق الأصول والقانون.

وفي بيان وصل وطن نسخة منه، تضمن قرار الاتهام المصادق عليه توجيه تهمة الضرب المفضي للموت بالاشتراك المعاقب عليها وفقاً لأحكام المادة 330 بدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 للمتهمين الثلاثة وهم ( م.ص) و ( ب.غ) و (أ.غ)، وتهمة الدجل والشعوذة المعاقب عليها وفقاً لأحكام المادة 471/1 من ذات القانون للمتهم الأول فقط، وقد وجاء قرار الاتهام مستنداً للبينَات التي أفضت إليها تحقيقات النيابة العامة التي أجرتها نيابة بيت لحم صاحبة الاختصاص ونيابة حماية الأسرة من العنف ونيابة مكافحة الجرائم الالكترونية وبالتعاون مع جهاز الشرطة الفلسطينية ممثلة بفرعي المباحث العامة، ووحدة الجرائم الالكترونية.

وبحسب البيان، فإن النيابة العامة تؤكد إن التحقيقات مازلت مستمرة بقضية تسريب التقرير الطبي الشرعي الخاص بالمغدورة إسراء غريب وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور الانتهاء منها.

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