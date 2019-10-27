"سانا": وصول الجيش السوري إلى الحدود مع تركيا واشتباكات عنيفة مع قواتها

وطن:وصل الجيش السوري، اليوم الأحد، إلى الحدود بين سوريا وتركيا في ريف مدينة رأس العين بمحافظة الحسكة شمال شرق البلاد، وسط أنباء عن اشتباكات عنيفة بين القوات السورية والجيش التركي.

وأفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، بأن قوات الجيش وصلت إلى الحدود السورية التركية في ريف رأس العين الشمالي الشرقي بعد دخول عشرات القرى والبلدات، وصولا إلى قرية الكسرى وتل ذياب زركان.

وتحدثت الوكالة عن "اشتباكات عنيفة" بين وحدات من الجيش السوري "وقوات الاحتلال التركي ومرتزقتها على محور قرى باب الخير وأم عشبة" بريف رأس العين الشرقي.

وذكرت الوكالة، في وقت سابق من اليوم، أن الجيش السوري أحكم سيطرته على 4 قرى جديدة في ريف رأس العين الجنوبي الشرقي، وهي أم حرملة وباب الخير وأم عشبة والأسدية، وقلص المسافة باتجاه الحدود التركية إلى 3 كيلومترات.

وجرى انتشار الجيش السوري في ريف رأس العين، بعد أن أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية"، الأحد، انسحابها الكامل من منطقة حدودية عمقها 30 كيلومترا تخضع لسيطرة الجيش التركي، وذلك في إطار مذكرة التفاهم التي توصل إليها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في سوتشي يوم 22 أكتوبر، لخفض التوتر في هذه الأراضي على خلفية عملية "نبع السلام" العسكرية، التي نفذتها أنقرة ضد المقاتلين الأكراد.