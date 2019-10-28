فيديو .. جيش الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة

رام الله - وطن: شنت قوات الاحتلال ليلة امس وفجر اليوم حملة اعتقالات واقتحامات في مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب شمال مدينة الخليل فجر اليوم، واعتقلت 7 شبان وهم رشدي رشدي، اسلام جوابرة، حكيم الشريف، محمد نبيل القيق، جهاد الطيطي، عمار جوابرة، أحمد عدوي.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة بعد اعتقال الشابين عبد المعطي ابو سنينة ومحمد جابر حزين .

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت كاحل شمال غرب مدينة الخليل واعتقلت الشابين بكر احمد عصافرة ومحمود رائد عصافرة بعد مداهمة منزليها.