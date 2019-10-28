الحكومة: مستشفى المطلع قدمت فواتير بقيمة 68 مليون شيقل

رام الله - وطن: قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إن مستشفى المطلع قدمت فواتير بقيمة 68 مليون شيقل فقط، والحكومة دفعت ما قيمته 25 مليون شيقل، أي 37% من المبلغ المطلوب حسب الفواتير.

وأكد ملحم، في بيان صحفي، الليلة، أنه ليس صحيحاً مبلغ الـ 200 مليون شيقل، ورغم ذلك طلبت الحكومة من مدير المستشفى وليد النمورة تقديم أي مبالغ أخرى غير الواردة في فواتير الـ 68 مليون شيقل.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية اجتمع في وقت سابق اليوم، مع وزيري المالية شكري بشارة، والصحة مي كيلة؛ لبحث أوضاع مستشفيات القدس وآليات دعمها والحفاظ عليها، ودراسة حلول جذرية للأزمات المالية التي تعاني منها.

وقال اشتية إن وزارة المالية حوّلت مبلغ 20 مليون شيقل لمستشفى الأوغستا فكتوريا-المُطّلع، إضافة إلى 5 ملايين شيقل تم تحويلها قبل يومين، لمواصلة عمله كالمعتاد عقب إعلانه نفاد أدوية السرطان من مستودعاته.

وطالب اشتية المستشفيات بإرسال فواتيرها بشكل منتظم وشهري، ودعا الوزيرين لتسريع عمل الفرق الفنية في وزارتيهما بالتدقيق في الفواتير.

وكان مدير عام مستشفى المطلع وليد نمور، قد طالب الحكومة امس خلال مشاركته في برنامج "شد حيلك يا وطن"، بدفع كامل مديونية المستشفى نظرا لوضعها المادي الصعب، والبالغة 200 مليون شيقل ( للاطلاع اضغط هنا)