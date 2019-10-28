لجنة تجار وملاحم الضفة لوطن: قررنا تعليق اضرابنا التحذيري والغاء الاعتصام امام مجلس الوزراء المقرر اليوم

رام الله - وطن: اكد تجار وملاحم الضفة الغربية لوطن للانباء انهم قاموا بتعليق الاضراب التحذيري الذي كانوا ينوون القيام به، وكذلك إلغاء الاعتصام الذي كان من المقرر تنظيمه أمام مجلس الوزراء اليوم الاثنين.

وقال المتحدث بإسم لجنة تجار وملاحم الضفة الغربية عمر النبالي خلال حديث لبرنامج "شد حيلك يا وطن" والذي تقدمه ريم العمري عبر شبكة وطن الاعلامية، ان التجار واصحاب الملاحم قرروا تعليق الاضراب التحذيري والغاء الاعتصام امام مجلس الوزراء الذي كان مقررا اليوم بعد تلقيهم وعودات من وزارة الزراعة والغرفة التجارية خلال اجتماعهم يوم امس الاحد، بايجاد الحلول مع مجلس الوزراء الذي سيناقش هذه المسألة خلال اجتماع الحكومة اليوم، على ان يصدر مجلس الوزراء عقب انتهاء اجتماعه قرارات بخصوص أزمة العجول وارتفاع اسعار لحمها وتوقيف الاستيراد من المحتل مؤقتا.

وأكد خلال حديثه بأن لقاء قد جرى يوم أمس الاحد وبحضور رئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية عمر هاشم، ورئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة عبد الغني العطاري، و وزير الزراعة رياض عطاري، بهدف وضع حلول لأزمة العجول وتجميد قرار وقف استيراد العجول من دولة الاحتلال.

وقال:"نحن نبحث عن حلول للتاجر والمواطن واللحام، ونقف بجانب قرارات الحكومة، ولكن عندما نجد وجود لبس في احد القرارات نطالب حينها بتعديله. وقد طالبنا بتجميد قرار وقف الاستيراد من دولة الاحتلال، ونحن ننتظر اليوم قرار الحكومة بذلك، ونحن مع ايجاد حلول منصفة للجميع".