مستوطنون يخطون شعارات عنصرية في حوارة

وطن: خط مستوطنون، فجر اليوم الاثنين، شعارات عنصرية على جدران أحد المنازل في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطنين تسللوا فجرا الى بلدة حوارة وخطوا شعارات عنصرية على جدران منزل المواطن صبري نجيب نصار، الذي يقع قرب المفرق المؤدي الى طريق نابلس- قلقيلية.

يذكر ان المستوطنين صعّدوا من هجماتهم ضد المواطنين من استهداف للمنازل وحرق ونهب اشجار الزيتون في ريف محافظة نابلس. وجرى رصد أكثر من 62 اعتداء خلال الاسبوعين الماضيين.