ترجيحات حول إمكانية تقديم لوائح اتهام بحق نتنياهو

وطن: يسود الاعتقاد لدى مسؤولي النيابة العامة أن لديهم أدلة ثبوتية كافية بخصوص ثلاثة من ملفات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وأن هذه الأدلة قادرة على تفنيد الطعون التي طرحها وكلاء الدفاع عنه خلال جلسة الاستماع وتبرر تقديمه إلى العدالة. هذا ما كشفت النقاب عنه مساء امس قناة "كان" العبرية. وجاء في تقرير لها أنه يمكن تقديم رئيس الوزراء للمحاكمة، وفقا للائحة الاتهام التي سبق وأن تبلورت قبل جلسة الاستماع.

وكشف التقرير النقاب عن سجلات صوتية سجلت خلال التحقيق مع رجل الاعمال أرنون ميلتسر في الملف المعروف بألف (1000)، وهو يعترف بأنه منح هدايا ثمينة لنتنياهو وعقيلته وفقا لمطالبها. نافيا مع ذلك وجود علاقات الرشوة بينه وبين رئيس الوزراء.

يشار إلى أن نيابة الاحتلال بدأت أمس دراسة المواد التي تم طرحها خلال جلسة الاستماع. ويعتقد أن هذه العملية ستستمر ثلاثة أسابيع.