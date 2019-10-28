كوشنير سيلتقي بنتنياهو وغانتس في القدس

وطن: يستقبل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، في القدس المحتلة، جاريد كوشنير المستشار الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ووزيرَ الخزانة الأميركي ستيفن منوشين ومسؤولين آخرين في الإدارة الاميركية. ويتناول الاجتماع قضايا أمنية وسياسية واقتصادية مختلفة. كما يجتمع كوشنير لأول مرة، مع بيني غانتس، رئيس تحالف "أزرق أبيض"، أكبر تشكلات المعارضة، والمرشح لرئاسة الحكومة، في السفارة الأميركية في القدس. وأفيد لاحقا بأن يائير لبيد، الرجل الثاني في التحالف، سينضم إلى هذه الجلسة.

وهاجم جو بايدن نائب الرئيس الأميركي السابق، والمرشح في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي كوشنير قائلا إنه "لم يتلق التأهيل بما يكفي للتعامل مع شؤون الشرق الأوسط، وليس لديه ما يكفي من المؤهلات والمهارات في هذا الشأن". ووردت أقوال بايدن في برنامج "60 دقيقة" في شبكة "سي بي إس".

كما ويقاطع الفلسطينيون كوشنير بسبب انحيازه التام إلى دولة الاحتلال، وكونه عرّاب ما يسمى "صفقة القرن" الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.