4 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري

وطن: يواصل 4 أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الإحتلال الإسرائيلي، بينهم الأسيرة هبة اللبدي، وذلك رفضا لاعتقالهم الإداري.

وأشارت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إلى أن الأسرى المضربين، هم: الأسير إسماعيل علي من بلدة أبو ديس المضرب منذ 97 يوما، والأسير أحمد زهران المضرب منذ 37 يوما، والأسير مصعب الهندي منذ 35 يوما، والأسيرة هبه اللبدي منذ 35 يوما.

وبينت، أن الحالة الصحية للأسير المضرب إسماعيل علي تتفاقم بشكل يومي، علما أن ما تسمى بالمحكمة العليا للاحتلال رفضت أمس الالتماس المُقدم لإنهاء اعتقاله الإداري، كما أصدرت سلطات الاحتلال أمرا إدارياً جديداً بحق الأسير أحمد زهران لمدة أربعة أشهر، وذلك قبل انتهاء أمر اعتقاله الإداري بيومين.

وكانت اللبدي قد تم نقلها إلى مستشفى "بني تسيون" في حيفا اليوم، ومن المقرر أن تعقد جلسة محكمة لها في محكمة الاستئنافات العسكرية، للنظر في الاستئناف المقدم ضد قرار تثبيت اعتقالها الإداري.

يذكر أنها قد نقلت إلى إحدى المستشفيات الإسرائيلية نهاية الأسبوع الماضي، وأُعيدت في اليوم ذاته إلى زنازين معتقل "الجلمة" رغم التدهور المستمر على وضعها الصحي ونفصان وزنها بشكل مقلق، مع رفضها أخذ المدعمات واجراء الفحوصات، واحتجازها في ظروف قاسية بغرفة ضيقة مليئة بالحشرات وكاميرات المراقبة.

يشار إلى أن الأسير طارق قعدان (46 عاما) من قرية عرابة جنوب غرب جنين، قد علّق يوم أمس اضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر 89 يوما، بعد التوصل لاتفاق يقضي بتحديد اعتقاله الإداري جوهريا مطلع شباط المقبل.

وكذلك الأمر مع الأسير أحمد غنام (42 عاما) من بلدة دورا جنوب مدينة الخليل الذي علق إضرابه الذي استمر مئة ويومان على التوالي في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، بعد تحديد سقف اعتقاله الإداري، والإفراج عنه بعد شهرين ونصف.