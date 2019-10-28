بيرزيت للأدوية تعتمد 100% على الطاقة الشمسية لسد حاجتها من الطاقة

وطن:وقعت شركة بيرزيت للأدوية وشركة مصادر التابعة لصندوق الاستثمار الفلسطيني اتفاقية لشراء حصة من محطة "نور أريحا" للطاقة الشمسية لسد 100% من احتياجاتها من الكهرباء.

ووقع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة الشركة طلال ناصر الدين ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، بحضور الشركاء الآخرين في المحطة، المستشفى الاستشاري العربي والبنك الوطني.

وبموجب الاتفاقية، سيتم تزويد شركة بيرزيت للأدوية بالطاقة الشمسية من المحطة بقدرة إنتاجية تبلغ 2.21 ميجاواط لتصبح الشركة خضراء وتعتمد على مصادر الطاقة المتجددة 100%.

وتعليقا على ذلك، قال ناصر الدين انه يفتخر بتوقيع هذه الاتفاقية لشراء حصة في واحد من اكبر المشاريع الإنتاجية التي نفذها صندوق الاستثمار للطاقة المتجددة، وتكمن أهميتها كونها خطوة باتجاه الانفكاك التدريجي عن إسرائيل بالطاقة والكهرباء وذلك تماشيا مع توجهات مجلس الوزراء الفلسطيني.

وأشار ناصر الدين الى ان بيرزيت للأدوية حاصلة على شهادة ايزو 14000 وهي صديقة للبيئة، وان الاستثمار في محطة "نور أريحا" يأتي تماشيا مع توجهات الشركة بالحفاظ على البيئة والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.

وأكد ان شركة بيرزيت للأدوية بدء من اليوم ستعتمد 100% على الطاقة الشمسية النظيفة لتشغيل مصانعها ومكاتبها.

ونوه ناصر الدين الى ان تكلفة الإنتاج للصناعة الدوائية في فلسطين باهظة مقارنة بنظيرتها في الدول العربية المجاورة، وهذه الاتفاقية ستعمل بالتأكيد على خفض تكلفة الإنتاج وتوفير المصاريف التشغيلية مما سيدعم القدرة التنافسية للشركة في السوق المحلي والأسواق الخارجية.

ومن الجدير بالذكر، ان صندوق الاستثمار الفلسطيني كان ومن خلال شركة مصادر، قد عمل على تنفيذ وتطوير هذه المحطة التي تنتج 7.5 ميجاواط من الكهرباء بالطاقة الشمسية وهي تشكل جزءا من برنامج نور فلسطين للطاقة الشمسية الذي ينفذه الصندوق والهادف إلى إنتاج 200 ميجاواط من الكهرباء من الطاقة الشمسية.