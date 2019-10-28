"الحكومة عادت إلى أيدي الناس".. مرشح اليسار فرناندز يفوز بالانتخابات الرئاسية في الأرجنتين

وطن: فاز مرشح اليسار للرئاسة الأرجنتينية البرتو فرنانديز على خصمه الرئيس الليبرالي المنتهية ولايته ماوريسيو ماكري، وفق النتائج التي ظهرت صباح اليوم الاثنين، بحصول فرناندز على على 47,8 في المئة من الأصوات مقابل 40,7 في المئة لماكري. بعد فرز أكثر من 90 في المئة من الأصوات.

وتحقيق الفوز يتطلّب حصول المرشّح على أكثر من 45 بالمئة من الأصوات، أو أربعين بالمئة وفارق عشر نقاط مئويّة عن الخصم. ولو لم يتحقّق ذلك، كانت ستُنظّم دورة ثانية في 24 تشرين الثاني.

وتعهد فرنانديز، عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات، ببناء الأرجنتين التي يستحقها الأرجنتينيون، مشيراً إلى أن الحكومة عادت إلى أيدي الناس.

وقد أقر الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري بهزيمته في الانتخابات الرئاسية التي أجريت أمس الأحد وهنأ منافسه ألبرتو فرنانديز. وفي كلمة أمام أنصاره، أشار ماكري إلى فرنانديز بلقب الرئيس المنتخب وقال إنهما تحدثا عن بداية "انتقال سياسي منظم". وأضاف أنه دعا فرنانديز لتناول الإفطار اليوم الاثنين.