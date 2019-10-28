عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

وطن: اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة بأن 62 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في باحاته بحماية أمنية مشددة، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وأوضحت أن المستوطنين أدوا خلال الاقتحام طقوسًا تلمودية داخل المسجد، وتحديدًا في الجهة الشرقية منه.

وفرضت شرطة الاحتلال قيودًا مشددة على دخول الفلسطينيين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتل للمسجد الأقصى، ودققت في هويات الشبان والنساء، واحتجزت بعضها عند البوابات.

وشهد المسجد الأقصى في الآونة الأخيرة، وتحديدًا خلال الأعياد اليهودية، تصاعدًا ملحوظًا في وتيرة الاقتحامات الإسرائيلية والدعوات المتطرفة لاقتحامه، وسط تزايد عمليات الاعتداء وملاحقة رواد المسجد وحراسه وموظفي الأوقاف، وإبعاد العشرات منهم عنه لفترات متفاوتة.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا (عدا يومي الجمعة والسبت) لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من قبل المستوطنين وأذرع الاحتلال المختلفة، في محاولة لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.