السنوار: حماس جاهزة للانتخابات

وطن: أعلن رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة يحيى السنوار، يوم الاثنين، جاهزية حركته الدائمة للانتخابات الفلسطينية.

وقال السنوار، في كلمة مقتضبة قبيل اجتماعه والفصائل الفلسطينية بوفد لجنة الانتخابات المركزية، "جاهزون دومًا للانتخابات، وسنجعل منها رافعة لتصويب مسارات استراتيجية في تاريخ شعبنا".

يشار إلى أنّ الناطق باسم "حماس" قال لنّ حركته أبلغت الفصائل الفلسطينية ووفد لجنة الانتخابات جهوزيتها الكاملة للدخول في الانتخابات، وتأكيدها على أنّها ستعمل كل ما بوسعها من أجل إنجاح إجرائها.