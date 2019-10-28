بنك الإسكان يساهم في رعاية اليوم التوعوي للكشف عن سرطان الثدي

وطن: ضمن رؤيته الاستراتيجية في دعم الأنشطة المجتمعية والثقافية والتوعوية، قام بنك الإسكان برعاية يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي والذي عقد بتنظيم من جمعية نساء بيتا التنموية، حيث تزامنت هذه الفعالية مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي (الشهر الوردي)؛ الذي يُقام في أكتوبر من كل عام.

وقد جاء هذا اللقاء لتشجيع النساء بالمنطقة لإجراء الفحوصات اللازمة، نظرًا لأن أغلب الحالات التي عانت من هذه السرطان جاءت نتيجة اكتشافها في مراحل متأخرة؛ حيث يعود السبب الرئيس لتأجيل الكشف المبكر إلى اعتقاد السيدات بأن عدم ظهور الأعراض يعني عدم وجود المرض. وفي هذا السياق، جاءت هذه الحملة التوعوية لتصحيح هذا المفهوم الخاطئ؛ حيث إن الفحص المبكر بجهاز الماموغرام يكتشف الأورام في مراحلها الأولى قبل ظهور الأعراض والإحساس بها.

وتأتي رعاية البنك لهذه اليوم من كونه منصة مهمة لتسليط الضوء على أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، والذي يعد سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان شيوعًا في العالم بعد سرطان الرئة، ويعد السرطان الأول عند النساء عالميًّا، حيث يساهم الكشف المبكر عنه في خفض معدل الوفيات، ويصل معدل الشفاء منه إلى أكثر من 95%.، كما جاءت الرعاية تأكيداً على دور مؤسسات المجتمع المدني في توعية أفراد المجتمع بما يخدم مصالحهم.

وفي نهاية اليوم، ثمن القائمون على هذه اليوم الدور الفعال والمتواصل للبنك في دعمه للفعاليات المجتمعية الهامة والتي تساهم في الحفاظ على أفراد المجتمع.