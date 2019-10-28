حملة المقاطعة في فلسطين تستنكر استئناف الرحلات الجوية بين المغرب ودولة الاحتلال

وطن: استنكرت حملة المقاطعة في فلسطين، استئناف الرحلات الجوية بين المغرب ودولة الاحتلال، والتي تأتي بعد 20 عاماً من توقفها.

واعتبرت الحملة في بيان وصل لها، اليوم الاثنين، أن مثل هذه الخطوات المستهجنة، التي تأتي في الوقت الذي يتم فيه الاعتداء على رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أحمد ويحمان، خلال دعوته لمناهضة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي ومقاطعته في مشهد استفزازي لمشاعر الشارع العربي عموماً والمغربي خصوصاً، إنما تمنح الشرعية للاحتلال والضوء الأخضر لزيادة وتيرة هجمته الوحشية العنصرية على الفلسطينيين والتضيق عليهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم، وفق البيان.

ودعت الحملة كافة الأحزاب والهيئات المغربية؛ للتحرك العاجل لإدانة واستنكار هذه الخطوات، واتخاذ كافة الإجراءات لوقفها ومحاسبة المسؤولين عنها.

وكانت قد ذكرت مصادر صحفية، أنه ستنظم رحلات جوية مباشرة من مطارات دولة الاحتلال إلى المغرب، وسيتم إجراء خمس رحلات شهرياً من تل أبيب نحو الدار البيضاء ومراكش وطنجة ووجدة، عبر شركة طيران إسرائيلية، اعتبارًا من أيار 2020.