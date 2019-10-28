كشف اسماء المسافرين غدًا الثلاثاء عبر معبر رفح

وطن: نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، كشف أسماء المسافرين عبر معبر رفح البري ليوم الغد الثلاثاء.

وقالت الداخلية: "إن السفر سيكون ليوم غدٍ الثلاثاء للحافلات رقم 6 و7 و8 من كشف (24/10/2019)".

ودعت الداخلية المسافرين للتواجد في تمام الساعة 6:30 صباحًا، في الصالة الخارجية لمعبر رفح واصطحاب أمتعتهم للسفر.

فيما نوهت داخلية غزة، إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، مؤكدة على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم

كشف السفر