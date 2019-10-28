هنية: جاهزون لخوضها وتقديم التسهيلات.. حنا ناصر: اقتربنا كثيرا من إجراء الانتخابات

وطن: أعرب اسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الإثنين، عن جهوزية حركته للانتخابات وإجراء كافة التسهيلات لإجرائها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بغزة، مع حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية، وممثلي عدد من الفصائل.

وقال هنية "تحدثنا بتفاصيل الكثير من القضايا المتعلقة بنزاهة الانتخابات وشفافيتها، وكيف تكون خطوة في ترتيب البيت الفلسطيني".

وأضاف "نحن في حماس جاهزون اليوم وقبل الغد للانتخابات، وسنحترم نتائجها طالما توفر لها كل شروط النزاهة والشفافية.

وتابع " واثقون بشعبنا الفلسطيني بأن خياراته واتجاهاته هي خيارات سليمة وحافظة لثوابت القضية ومشروع المقاومة والقدس وتحرير الأسرى".

بدوره، قال رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر بأنه تم الاتفاق على عدد من البنود المتعلقة بالانتخابات والموقف الوطني.

وقال "سنعود لرام الله غدًا، وأملنا ان تعود اللحمة الوطنية بتكاتف الجميع، ونحن بعد هذا اللقاء سائرون في الاتجاه الصحيح نحو انتخابات، ولدينا شعور أننا اقتربنا كثيرا من الانتخابات".