الاحتلال يعتقل 3 مواطنين بينهم مسن من القدس

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، 3 مواطنين بينهم مسن، واعتدت على المتواجدين في البلدة القديمة بمدينة القدس.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 3 مواطنين عرف منهم المقدسي جميل الحداد، ومسن وشاب "لم تعرف هويتهما بعد".

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتدت على المتواجدين في البلدة برشهم بغاز الفلفل، وسط انتشار لجنود الاحتلال بشكل مكثف في البلدة القديمة، والتمركز في حي باب حطة، بدعوة تنفيذ عملية طعن.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت، مساء اليوم، باب الساهرة أحد أبواب القدس القديمة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اغلقت باب الساهرة أحد أبواب القدس القديمة، ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج عبره، وسط انتشار مكثف لجنود الاحتلال.

(وفا)