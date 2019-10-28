الحكومة تُقرر صرف 350 مليون شيكل من الديون المترتبة عليها للموردين والقطاع الخاص والمستشفيات

وطن: قررت الحكومة، الإثنين، البدء بإجراءات صرف 350 مليون شيكل من الديون المترتبة عليها للموردين ومقدمي الخدمات من القطاع الخاص ومنها المستشفيات. علما أن هذه الدفعات ستشمل جميع مقدمي الخدمات وحسب نسب متعلقة بحجم ديونهم.

جاءت القرارات خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة د.محمد اشتية، وتمخض الاجتماع أيضاً عن عدة قرارات، من أهمها:

-الموافقة على عطاءات شراء أدوية ومستهلكات ومواد طبية بقيمة تزيد عن 2.7 مليون شيقل.

-المصادقة على عطاء مشروع منظومة الدفع الالكترونية الحكومية.

-تشكيل لجنة لدراسة ووضع تعريف وطني واضح وقابل للقياس لمفهوم الفقر المتعدد الأبعاد.