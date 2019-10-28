قلقيلية | الاحتلال يفرج عن عائلة مراعبة بعد احتجازها لساعات داخل جدار الفصل العنصري

رام الله- وطن: أفرجت قوات الاحتلال عن عائلة 7 أفراد من عائلة مراعبة بعد احتجازهم لأكثر من 5 ساعات داخل أراضيهم الواقعة خلف جدار الفصل العنصري في قرية كفر ثلث بمحافظة قلقيلية.

وقال نجل العائلة انس مراعبة في اتصال هاتفي مع وطن، أن الاحتلال احتجز عائلته منذ عصر اليوم في ارضها الواقعة داخل جدار الفصل العنصري في قرية كفر ثلث قضاء قلقيلية، بعد انتهائها من قطف الزيتون وتمنعها من الخروج.

واضاف ان "قوات الاحتلال غيرت موعد فتح البوابة العسكربة دون اعلام المزارعين بذلك، فكما هو متعارف بيننا فإن الموعد لخروج المزارعين من البوابة هو الساعة 4:30 مساء، ولكن الاحتلال يدعي انه غير الموعد لـ3:30 دون اعلام المزارعين بذلك".