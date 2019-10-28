ضبط نصف طن مواد غذائية منتهية الصلاحية في قلقيلية

رام الله- وطن: ضبط جهاز الضابطة الجمركية في محافظة قلقيلية، مساء اليوم الاثنين، قرابة نصف طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ نتيجة لانتهاء تاريخ صلاحيتها.

وافاد بيان العلاقات العامة والاعلام في الجهاز، انه تم التحفظ على المواد المضبوطة، لحين حضور جهة الاختصاص في مديريتي الصحة والاقتصاد الوطني، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

وفي سياق متصل، ضبط جهاز الضابطة الجمركية في محافظة أريحا، مساء اليوم بحوزة أحد الأشخاص الذين يعملون في التهريب، كمية من الدخان والمعسل والأدوية غير القانونية، إذ تم التحفظ على الدخان والمعسل، وتسليم الأدوية لجهة الاختصاص في مديرية الصحة، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.