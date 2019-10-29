عشرات القتلى في بغداد وكربلاء برصاص قوات الأمن

وطن: أكد مصدر طبي عراقي فجر الثلاثاء، أن 16 متظاهرا قتلوا حتى الآن، إثر قنابل الغاز والطلق المطاطي، في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية.

وأكدت وسائل إعلام عراقية أن نحو 18 قتيلا في محاولة فض اعتصام المتظاهرين بكربلاء بحسب مصادر طبية.

وبين مصدر في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" من داخل مستشفى الجملة العصبية، أن المتظاهرين القتلى منهم كان في حالة خطرة جدا عندما وصل إلى المستشفى، بسبب اختراق قنابل الغاز المسيل للدموع لجماجمهم.

وأضاف المصدر الذي تحفظ الكشف عن اسمه، أن المستشفى سجل منذ الساعة الخامسة من عصر يوم الاثنين وحتى المساء، مقتل 16 متظاهراً.

وأفاد شاهد عيان لـ "سبوتنيك"، من داخل المطعم التركي قبالة ساحة التحرير، وجسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، بإن قوات الشغب هي من تلقي قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المتظاهرين متسببة بإصابات كبيرة بينهم.

وأكد الشاهد، أن المتظاهرين يرفضون مغادرة مبنى المطعم التركي "وهي مبنى غير مكتمل وفارغ من عهد النظام السابق" رغم العنف المطبق عليهم للنزول منه.

وفي وقت سابق من يوم الإثنين، كشف عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية، علي البياتي، لسبوتنيك، ارتفاع حصيلة المتظاهرين القتلى إلى 24 قتيلا.

وخرج الآلاف من سكان العاصمة العراقية بغداد، ليلة الثلاثاء، في مسيرات حاشدة كسرا لقرار حظر التجوال الذي أعلنته السلطات.

إن "مسيرات حاشدة تشهدها العاصمة تأييدا للاحتجاجات رغم قرار الحكومة بفرض حظر التجوال من الساعة الثانية عشرة ليلا حتى السادسة صباحا".

وأضاف أن "مسيرات العجلات والمسيرات الراجلة رافقتها احتفالات وأصوات أغان وطنية، ولم تخل من مشاركة العوائل".

وأعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي مساء الاثنين، فرض حظر للتجوال من الساعة 12 ليلا إلى السادسة صباحا، وحتى إشعار آخر.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب موجة احتجاجات، يطالب فيها المتظاهرون الحكومة بمحاربة الفساد والفاسدين وتقديمهم للعدالة، وكذلك توفير فرص عمل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.