15 معتقلاً خلال حملة دهم واسعة في الضفة

رام الله- وطن: نفذ جيش الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات جديدة طالت 15 مواطنا في الضفة.

وبحسب مصادر محلية فإن قوات الاحتلال كلًا من: جمال عامر رواجبة، علاء علي شولي، وأسامة جواد سوالمة وعزيز شولي من منازلهم في بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس، كما داهمت منزل أحمد عزات الحلبي وفتشت مركبات العائلة في قرية روجيب شرق نابلس.

واعتقل جنود الاحتلال الشاب بشار المعيوي، وسلّم الشاب عنان عدنان شحادة تبليغًا لمراجعة مخابراتها خلال اقتحام مخيم الدهيشة بمدينة بيت لحم اضافة لاعتقال الشقيقيْن أشرف وسامر العجوري خلال اقتحامها للمخيم.

وشهد مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا، مواجهات عنيفة تخللها القاء زجاجات حارقة على دوريات الاحتلال. كما اعتقل الاحتلال الفتى أحمد عادل قضماني من منزله داخل حيْ الصوانة في القدس، والشاب يحيى حرب من بلدة اسكاكا قضاء سلفيت.

يتبع..