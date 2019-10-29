رفع مستوى التأهب في ممثليات دولة الاحتلال في الخارج

وطن: كُشف النقاب عن رفع درجة التأهب في بعض ممثليات دولة الاحتلال في الخارج خشية تعرضها لهجمات.

كما اتخذ الدفاع الجوي للاحتلال احتياطاته تحسباً لاحتمال تعرض أهداف في البلاد لهجوم بصواريخ كروز وطائرات مسيّرة مفخخة، مثل الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين.

وكان رئيس وزراء الاحتلال قد صرح أمس الإثنين بأن إيران تشكل تهديدا على السلام في الشرق الأوسط برمته. وخلال لقائه مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفان منوتشين في مدينة القدس المحتلة، قال نتنياهو: "ان ايران تعمل جاهدة على انتاج صواريخ باليستية باستطاعتها ان تطال أي هدف في الشرق الأوسط". وزعم أن طهران تقوم بنشر صواريخ دقيقة في أماكن مختلفة بالمنطقة لا سيما اليمن لكي تستهدف دولة الاحتلال.

ودعى نتنياهو إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتصدي لإيران وتشديد العقوبات المفروضة عليها.