بنك القدس يقدم دعما لمستشفى الاهلي

الخليل- وطن: في إطار ممارسته لمسؤوليته المجتعمية وإيماناً منه بأهمية المساهمة في الرقي بمستوى المجتمع ، قام بنك القدس أمس بتقديم دعماً مادياً لمستشفى الاهلي التابع لجمعية أصدقاء المريض – الخليل، الذي يقدم خدمات طبية وصحية للمواطنين.

حيث قام صلاح هدمي الرئيس التنفيذي لبنك القدس بتسليم شيك التبرع إلى "هدى عبد النبي النتشة" رئيس مجلس إدارة الجمعية بحضورعدد من مدراء البنك وإدراي وأطباء المستشفى.

وقال صلاح هدمي :" يحرص بنك القدس دائما على دعم كافة شرائح المجتمع إنطلاقا من مسؤوليتنا المجتمعية التي نعتبرها واجب لشعب يستحق كما أثنى على الامكانيات والكفاءات التي يتمع بها المستشفى مؤكداً على أن هذا يخدم المواطن بشكل خاص والوطن بشكل عام".

وأشار هدمي أن البنك بكافة دوائره على إستعداد تام لتقديم المساعدات والخبرات اللازمة لجمعية أصدقاء المريض ومستشفى الاهلي.

ومن جهتها توجهت "هدى عبد النبي النتشة" بالشكر والتقدير لبنك القدس على ما يقدمه من تبرعات ودعم وتحدثت قائلة : "أن هذا يعبر عن صدق البنك للمجتمع المنتمي له وهذا يدل أيضا على إهتمامه بالقطاع الصحي بشكل خاص والمجتمع بكافة قطاعاته بشكل عام داعية إلى أن يكون هذا نواة لعلاقة إستراتيجية مع بنك القدس".

يدرك بنك القدس تماما مدى أهمية المسؤولية المجتمعية في تحقيق تنمية وتقدم للمجتمع الفلسطيني، وضرورة مشاركة المؤسسات الوطنية كافة في ترسيخ الدور التنموي بما يحقق أكبر فائدة لمختلف القطاعات المجتمعية، لذلك يأتي بنك القدس وحسب إحصائيات جمعية البنوك ضمن أوائل البنوك في فلسطين التي تساهم بالمسؤولية المجتمعية.