أسماء سلامة تكتب لـوطن: السخرية والاستهزاء ..عنف نفسي .. هدم للثقة بالنفس وروح المبادرة

ثلاث طالبات يرتدين الزي المدرسي (المريول)، تضل كل منهن قناعاً أبيضاً وتغلق فمها بلاصق أسود، تحمل كل طالبة رزمة منا لأوراق كتب على كل ورقة كلمة واحدة لتشكل في النهاية جملة، ثم يبدأن بإسقاط الأوراق لتتوالى الجمل، ثم تنفرد كل طالبة بإلقاء الأوراق لتعرض مشكلتها .

فكرة وأسلوب رائعان لإذاعة إرشادية صباحية في مدرسة بنات بيت ساحور الثانوية. لعرض مشاكل نفسية تواجهها الطالبات ...

التلعثم في الكلام و"التأتأة" وما يقابل ذلك من خجل من الكلام بسبب ما يواجه الطفل من تعليقات سلبية من نظرائه، فيتخذا الصمت وسيلة للهرب من الإحراج ... مما يسبب له الانطواء وضعف الشخصية وعدم التعبير عن آرائه وأفكاره بحرية .

القضية الثانية هي السمنة، والتي غالباً ما يتم نعت صاحبها بشتى الأوصاف الجارحة ، مما يجعله بعيداً عن الاختلاط بالآخرين ومجالستهم ، ليتقى شر ألسنتهم القاسية.

وثالثاً جاءت قضية الفقر، والتعليقات على اللباس ( قديم وليس على الموضة )،وأنا أضيف .. قلة المصروف أو انعدامه، وعدم القدرة على إحضار الطلبات الخاصة بالمدرسة ، الأمر الذي يسبب جرحاً عميقاً في نفس الطفل وشعوراً كبيراً بالنقص .

والعديد من القضايا الأخرى التي تقابل من المجتمع عامة ومن الأطفال الآخرين خاصة بالسخرية وعدم الفهم، كانفصال الأبوين أو موت أحدهم، أو الإعاقة الجسدية أو ضعف التحصيل الأكاديمي. هذه الأمور مجتمعة تسبب ما يشبه العقدة النفسية لأصحابها إذا ما قوبلت بالسخرية والاستهزاء، مما يجعل من يعيشونها يميلون إلى الابتعاد عن الآخرين والتقوقع مع ذواتهم ، كما أنه يربي في داخلهم الحقد على المجتمع الذي لا يتفهم أوضاعهم الاجتماعية والخَلقية، وربما الحقد أيضاً على أهليهم الذين يتحملون في نظرهم المسؤولية الأكبر ... فالأمر في الأول والأخير ليس بيدهم، هم لم يختاروا أشكالهم ولا بيئتهم ولا مستواهم الاجتماعي، ولدوا هكذا ... هم فقط بحاجة للاحتواء والندية في المعاملة مع الآخرين، بحاجة للشعور بإنسانيتهم، وأنهم ليسوا حالات شاذة أو وباء يجب الابتعاد عنه خوفاً من العدوى.

إن التكافؤ والمساواة سيخرجهم من حالات الانعزال ، وسيوجه طاقاتهم الفكرية والجسدية من الغضب والحقد على المجتمع ومن فيه ، إلى الجد والمثابرة والتحدي من أجل إيجاد الطريق الصحيح الذي يمكنهم من التغلب على العقبات التي يسببها وضعهم الحالي، يحتاجون ليد المساعدة ، ليد الخير وليس لألسنة القبح ..

وهنا يأتي الدور على مختلف الجهات في المجتمع للحد من العنف النفسي الذي يتعرض له هؤلاء الأطفال، بداية من العائلة التي لابد لها أن لا تكون مسرحاً لممارسة العنف النفسي بين أفرادها، بل أن تعلم أبناءها ضرورة احترام الآخرين مهما كانت أوضاعهم، وعدم الاستهتار بمشاعر الآخرين والاستهزاء بهم، وإيصال الفكرة الصحيحة عن المساواة في الحقوق والواجبات، نحن لسنا أفضل منهم ، ولا يجب الحكم على الآخرين بناء على شكلهم الخارجي ومظهرهم، وأن الأهم هو جوهر الإنسان وأخلاقه وتصرفاته . وأن من يحكم على الآخرين حسب منظرهم هو نفسه من يمكن اعتباره ناقصاً ومريضاً نفسياً وبحاجة للعلاج. فمن غير المنطقي أن يعامل الطفل بأسلوب التهكم والسخرية في العائلة ثم تقارنه نفس العائلة بالمقارنة مع شخصيات أطفال آخرين في قوتها وحضورها ..

ثم يأتي دور المدرسة، الكادر التعليمي والإرشادي، الذي يعتبر دوره غاية في الأهمية، لأن المدرسة هي بداية الاختلاط مع الآخرين وهي أساس النظرة التي سيكونها الأبناء عن الحياة مستقبلاً، بحيث يعتبر ما يكتسبه أبناؤنا في المدرسة هو من الأسس التي تبنى عليها شخصيته وسلوكياته، إن تعامل المدرسين مع الطلاب على نفس المستوى من الاهتمام والتعزيز والعقاب أيضاً يرسخ مبدأ المساواة بين الجميع ، أن يتم التعامل مع الجميع بناء وفقاً للقوانين المتبعة في المدرسة وليس بناءً على كون هذا الطالب ابن فلان أو ابن علان. وأن لا يكون التمييز في المعاملة على أساس ( الشطارة في الصف ) أو القدرة على إحضار ما يطلب من الطلبة لمختلف المواد.

والاتجاه إلى تنفيذ النشاطات بشكل جماعي ودمج الفئات التي يلاحظ انطواءها أو عزلتها ضمن المجموعات النشيطة لكسر الحواجز النفسية بين كافة عناصر الصف . إن ذهاب الطلاب للمدارس هو للتربية قبل التعليم. وأن لا يكون المعلم نفسه مثالاً لاستخدام الألفاظ التي فيها نوع من الانتقاص من بعض الطلبة في الصف والتسبب في الحرج لهم ، لأنه وبكل بساطة سيكون المثل الذي يحتذى به في هذا السلوك المعيب.

ناهيك عن العنف الجسدي الذي قد يمارس من قبل بعض فئات المعلمين داخل جدران الصفوف، فلم العجب إذا كره الطالب المدرسة عندئذ وتثاقل في الذهاب ، بل وقرر أن يتركها ...

الحقد الذي ينمو في نفوس الأطفال ، يزداد شراسة مع الأيام وقد يتحول إلى مظاهر عدوانية وإجرامية أحياناً، مخطئ من ربط الميول الإجرامية بالفقر بشكل مطلق، لأن ما يدفع الفقير إلى الجريمة ليس الفقر بحد ذاته ، وإنما حقده على ذلك المجتمع الذي لم يساعده على تخطي فقره ، ونبذه منذ البداية وعاملة على أنه إنسان ناقص، هذه العنصرية في التعامل التي تدفعه إلى محاولة الثأر من المجتمع ككل، فينطلق ليهدم بكل ما أوتي من قوة من باب ( عليّ وعلى أعدائي ).

استحضر الآن شخصية "راسكولنيكوف" في رواية الجريمة والعقاب "لفيودور دوستويفيسكي" الذي لجأ إلى الجريمة المزدوجة ( مع صراع داخلي كبير بين القناعة بما فعل وبين الاشمئزاز من نفسه على ما فعل )، أساس جريمته كان الاقتصاص من المجتمع ومن العدالة الغائبة. كانت الجريمة وسيلته في التعبير عن نفسه وإثباتها في مواجهة الأخلاقيات والقوانين التي أوجدها البشر .

وقد يتشكل هذا الحقد بصورة مخففة عن الجريمة إلى بعض أشكال التنمّر، فالهجوم أفضل وسيلة للدفاع، يتفجر العنف تجاه الآخرين لاستبدال الشخصية المنبوذة بشخصية أخرى أكثر قوة وحضوراً.

في النهاية فإن عدم توجيه الأطفال منذ صغرهم إلى المبادئ والأسس والمعايير الصحيحة في التعامل مع الآخرين، سيعود بأقوى أنواع الضرر على المجتمع وسيساهم في إنشاء شخصيات ضعيفة ومنطوية ، لا ندرك الوقت والكيفية التي ستنفجر فيها الطاقات المكبوتة لديهم. لنعطي المجال لهؤلاء للمشاركة البناءة والفعالة في المجتمع، لندرس أبناءنا عن نبوغ ذوي الحاجات المختلفة على مر التاريخ، لنعطيهم الأمثلة الكثيرة لإعطائهم الحافز على التحدي والمثابرة من أجل النجاح، وأنهم لن يكونوا الطفرة في النبوغ والنجاح ، فالتاريخ يعجّ بالأمثلة، غالبية الأنبياء والرسل هم من الأيتام ، ونشأ معظمهم في بيئة فقيرة وامتهنوا أبسط المهن .. بتهوفن الأصم أهدى للعالم أروع السيمفونيات، طه حسين والمعري من الكفيفين الذين تركوا إرثاً أدبياً رائعاً، أديسون الأصم الذي مازلنا ندرس وننعم باختراعاته للآن . والكثير من الأمثلة في مختلف المجالات، لنكون بقعة الضوء في حياة هؤلاء، بدل أن نكون أكثر عتمة من ظروفهم .لنتبع قوله تعالى :

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ."